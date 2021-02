Nintendo x Next Level Games : le président de Nintendo revient sur l'acquisition du studio

Il y a tout juste 1 mois, Nintendo venait d'annoncer le rachetat du studio Canadien Next Level Games, les développeurs derrière le célèbre Mario Strikers Charged Football ou encore l'inoubliable Luigi's Mansion 3 pour ne citer qu'eux. Après plus de 15 ans de relation (2005), de prime abord ce rachat signifie que toutes les productions du studio seront exclusives aux consoles Nintendo dont la Nintendo Switch.

Aujourd'hui, le président de Nintendo à savoir Shuntaro Furukawa est revenu sur cette affaire. Interviewé par le site japonais Nikkei, voici les réelles intentions de la firme en rachetant le studio :

En janvier, vous avez annoncé l'acquisition d'un studio de jeu canadien. C'est un de nos partenaires de développement de longue date, et pour améliorer la qualité et la rapidité du développement, nous avons décidé qu'il serait préférable qu'il fonctionne comme une filiale. Il ne s'agit pas pour nous de simplement vouloir plus de ressources de développement - je ne pense pas que le simple fait d'augmenter la production de cette façon ajoute réellement de la valeur aux produits Nintendo.

L'action de Nintendo était donc de concrétiser et d'officialiser leur relation afin de faciliter les échanges entre les deux firmes. En tout cas, il ne fait aucun doute que Next Level Games produira des jeux de haute qualité et nous sommes d'ores et déjà impatients de les découvrir.

