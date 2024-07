Nintendo World Championships: NES Edition : le plein d'astuces avec un guide gratuit sur My Nintendo

Nintendo World Championships: NES Edition est disponible depuis la semaine dernière . Basé sur la compétition et la quête du "High Score", ce nouveau jeu est une sorte de remake déguisé de NES REMIX et invite une nouvelle fois les joueurs à jeter un coup d'œil dans le "rétro".



Au programme des mini-défis tirés de 13 titres NES qui ont déjà fait leur preuves dont les Super Mario Bros. Kid Icarus, les deux Zelda, Donkey Kong, Metroid ou encore Kirby's Adventure.

Une façon de jouer sur la fibre nostalgique mais aussi de continuer à faire vivre ces jeux d'antan au pixel art entré dans la légende en permettant à une nouvelle génération de les découvrir.

Si vous avez déjà craqué et que vous voulez faire péter les scores, notez que Nintendo a concocté un guide numérique drôlement bien fait, donnant de nombreuses astuces et des conseils avisés. Le guide est gratuit et pour le télécharger, il suffit de se rendre sur My Nintendo.

Pour avoir un aperçu de ce guide, retrouvez sur cette page quelques captures d'écran.

Pour rappel, Nintendo World Championships: NES Edition est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Le jeu est vendu 29,99€ sur l'eShop pour un poids de 435 Mo . Une version physique "Deluxe" est était disponible à 59,99€ sur le Store de Nintendo. Pour en savoir plus sur Nintendo World Championships: NES Edition, notre test complet du jeu est toujours à lire ICI

Présentation de Nintendo World Championships: NES Edition sur Nintendo Switch

Nintendo World Championships: NES Edition propose les fonctionnalités suivantes: Défis contre-la-montre: établissez des temps et améliorez-les dans le mode contre-la-montre à un joueur. Essayez de récupérer le premier super champignon le plus vite possible dans Super Mario Bros., ou bien d'aspirer en un temps record un ennemi dans Kirby's Adventure. Les joueurs qui se retrouvent bloqués dans un des défis Légende peuvent accéder à des astuces dans les infos confidentielles. Rassemblez-vous à huit et en avant la compétition ! Réunissez jusqu'à huit joueurs en multijoueur et affrontez-vous aussi bien sur des défis individuels que sur des séries de défis à thème. Affrontez le monde entier :avec le Nintendo Switch Online, les joueurs peuvent affronter des adversaires des quatre coins du globe au cours de championnats du monde. Ils enregistrent leurs meilleurs temps dans les cinq défis organisés chaque semaine pour tenter de terminer sur la plus haute marche du podium! Le plus rapide triomphera : les joueurs peuvent se mesurer aux fantômes d'autres joueurs dans des sessions de trois manches avec le mode tournoi de survie. Ceux qui terminent dans la première moitié du classement se qualifient pour la manche suivante et dans la manche finale, le joueur le plus rapide décroche la victoire. Une icône de profil rétro : en gagnant des pièces dans les différents modes de jeu, les joueurs peuvent débloquer des icônes uniques pour leur profil, remporter des badges en remplissant certains objectifs, et bien plus encore !

Nintendo World Championships: NES Edition – Ensemble Deluxe est aussi disponible en exclusivité sur le My Nintendo Store. Cette version inclut le jeu en version physique, 13 cartes illustrées, 5 pin's et une reproduction de Game Pak dorée.

Source : Nintendo