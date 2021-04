Les clients de la boutique Nintendo Tokyo peuvent désormais obtenir avec leurs achats des Points or My Nintendo

Lorsque, fin 2015, Nintendo a annoncé son nouveau programme de fidélité My Nintendo avec son système de Points argent (à collecter en jouant) et de Points Or (à recevoir en achetant des jeux et des produits Nintendo) l'idée était de permettre une synergie entre les différentes activités (à venir) de la société : jeux, films, parc d'attraction, merchandising, etc. Cependant, en pratique, le système sert surtout à faire de (petites) économies sur l'eShop de la Nintendo Switch. Mais petit à petit, le programme s'élargit. Ainsi, aujourd'hui, on apprend que les clients de la boutique Nintendo Tokyo vont pouvoir obtenir des Points or à chaque achat effectuer; des points or qu'ils pourront ensuite toujours dépenser sur l'eShop de la Switch. Pour cela, il suffira, au moment de l'achat de faire scanner le QR code de son compte Nintendo pour recevoir 1% des achats en points Or. C'est à dire que pour 1000 yens dépensés (plus ou moins 8 euros ), le client recevra 10 points Or.

Rappelons qu' 1 point Or équivaut en France à 1 centime d'euros , et que donc, par exemple, avec 100 euros d'achat sur l'eShop, on obtient 500 points Or et donc 5€ de remise sur les jeux ou à échanger contre des récompenses My Nintendo (voir tous les détails dans notre news dédiée)

Source : Nintendo