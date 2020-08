Nintendo Switch Vs PS5 : laquelle des deux écrasera "massivement l'autre" pour les fêtes de fin d'année ?

Si sur Nintendo-Master, nous parlons avant tout de Nintendo, on aime bien regarder ce que prépare la concurrence ne serait-ce que pour comparer ou pour savoir s "Nintendo va (enfin) mourir"... Lors de la présentation de la Ps5, il y a deux mois , nous vous avons d'ailleurs fait notre petit topo sur la nouvelle machine de Sony pour arriver à la conclusion, qu'en l'état, la nouvelle console ne bougeait pas vraiment les lignes, comparée à l'ancienne et que donc à priori, Nintendo et Sony pouvaient continuer à avancer sur des chemins parallèles sans forcément être contraint de s'affronter.

Pour autant, forcément, les deux et même les trois machines seront comparées au niveau de leurs ventes. Depuis plusieurs mois désormais, la Nintendo Switch fait la course en tête... En même temps, ce n'est pas vraiment difficile puisque la console de Nintendo n'a plus vraiment de concurrentes qui ont fait leur temps. Paradoxalement la crise du COVID, et alors que la console était en rupture de stock, a été favorable à la société du plombier qui a connu un bénéfice record (voir le dernier bilan financier.) Evidemment, la sortie de la Ps5 ( et de Xbox Séries X) va rebattre malgré tout les cartes... Cependant le cabinet d'analyse japonais Ace Sec pense malgré tout que cette année encore, c'est Nintendo qui va remporter la bataille au pied des sapins, loin devant ses concurrents. Le cabinet prédit d'ailleurs que les ventes de Nintendo Switch vont "massivement écraser" celles de la PS5 pour les fêtes de fin d'année.

Notons tout de même que pour l'instant nous n'avons pas toutes les données concernant la sortie de la PS5, ni la date exacte ni les prix des différentes versions.

