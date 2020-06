Ps5 vs Nintendo Switch : on fait déjà le match !

Sur le marché des jeux vidéo, la Nintendo Switch est en position dominante depuis plusieurs mois déjà grâce à une stratégie offensive de Nintendo mais aussi, il faut bien le dire, faute de combattants... Mais tout d'apprête à changer dès cette année avec la sortie des nouvelles consoles de SONY et Microsoft. Pour les fans de jeux vidéo, la sortie de nouvelles machines est toujours un moment très excitant quelque soit sa console de prédilection... En attendant que Microsoft dévoile son jeu, Sony est entré hier dans la bataille en montrant ses atouts... Retrouvez nos premières impressions, entre sérieux et humour, sur la nouvelle console de Sony mais aussi et surtout sur ce que cela implique pour Nintendo, la Nintendo Switch et ses joueurs... Manque plus que la musique d 'Il était une fois dans l'ouest et on y est.

La guerre des trois n'aura pas lieu

Hier, SONY a enfin présenté les premier jeux et surtout le design de la PS5 qui doit sortir cette année (comme la nouvelle console de Microsoft.) Pendant plus de deux heures, les jeux plus ou moins impressionnants se sont succédés comme dans un interminable Nintendo Direct, la banane d'Iwata en moins. Au final, une poignée de jeux prometteurs comme Resident Evil VILLAGE ou encore Horizon Forbidden West, des fraises avec des yeux, un nouveau Ratchet & Clank spectaculaire, un remake de Demon's Souls et surtout le premier visuel de la console, étrange et futuriste, qui sera disponible en deux versions : avec ou sans support physique.

Visuellement la console surprend, c'est indéniable. Quand on la voit la première fois, on s'attendrait presque à la voir décoller ou qu'un petit bon homme vert en sorte en marmonnant "nous ne voulons pas de mal à votre planète"... Elle fait aussi penser à certaines tours improbables que l'on voit à Dubaï... Il est clair que SONY a joué la carte de la singularité et le moins que l'on puisse dire c'est que le design de la console ne laisse pas indifférent. Il est vrai aussi qu'il est difficile d'innover en matière de design de console qui peuvent toute finir par ressembler à des pavés droits. Et puis de toute façon, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ! Et à moins qu'elle fasse un boucan du tonnerre, qu'elle chauffe ou qu'elle nous explose à la face (ou d'un gros défaut de conception), avant même sa présentation : on sait déjà ce que la PS5 va nous offrir. et si on va l'aimer ou pas. C'est d'ailleurs peut-être un de ses points faibles puisque,d 'une certaine manière, la console ne surprend pas vraiment (surtout que les joueurs sont de gros blasés.) Vu les consoles précédentes de SONY, on devine ce que celle là va apporter au minimum et si on est sensible à la marque, on a du mal à envisager que l'on puisse être déçu (et c'est la même chose pour tous les fans de n'importe quelle console.) Bien sûr, il faut que les jeux suivent, qu'ils soient en adéquation avec l'image de la console et ce qu'en attendent, justement, les joueurs... Mais de ce côté là, c'est plutôt bien parti.

Evidemment, la PS5 s'annonce comme un véritable monstre de puissance- comme toutes les consoles de SONY, et les promesses de la PS5 sont à des années lumière de la proposition actuelle de la Nintendo Switch. Alors que Nintendo a abandonné depuis longtemps la "course à la puissance", la PS5 (comme la Xbox Series X) devrait encore élever le niveau de réalisme dans les jeux et ouvrir des perspectives inédites jusque là.

Pour autant, d'une certaine manière, après ce qui a été présenté hier, les cadres de Nintendo peuvent dormir sur leurs deux oreilles. De ce que nous en avons vu jusqu'à présent, la PS5 sera une console de salon (à moins d'un troisième modèle ou d'une surprise de dernière minute) et ne cherche pas l'originalité comme la Nintendo Switch qui a su trouver son public en étant non seulement une console hybride salon/portable mais aussi une console hyper conviviale en permettant directement à deux joueurs de s’amuser ensemble, chacun avec un Joy-Con comme aux grandes heures de la NES ou de la Super Nintendo. La PS5 s'ancre véritablement sur le marché des consoles archi-puissantes tout en s'appuyant sur le catalogue de licences Playstation qui ont fait leur preuves et la légende de la marque.

La PS5 et la Nintendo Switch sont donc très différentes voire même diamétralement opposées et donc, elles ne ciblent pas du tout les mêmes joueurs ou lorsque c'est les cas, ce sont des joueurs qui peuvent tout à fait envisager avoir deux consoles. Elles ne sont donc pas nécessairement concurrentes et peuvent même devenir complémentaires.

D'ailleurs comme souvent avec les consoles de Sony, dans un premier temps, la concurrente numéro 1 de la PS5 ne sera pas la console de Nintendo ni celle de Microsoft mais bien, la console SONY précédente, la PS4 ! Il est vrai que la console de SONY actuelle a encore (et pour longtemps) de sacrés arguments, à commencer par sa puissance, son catalogue et... son prix. D'ailleurs en parlant de prix, pour le moment, celui de la PS5 n'a pas été communiqué officiellement. Des fuites évoquent un prix compris entre 499 et 549$ mais pour l'instant, rien d'officiel. On peut quand même se douter que le prix sera assez élevé au lancement même si la présence d'un modèle sans mange disque support physique peut aussi laisser penser à un modèle moins cher... On sait aussi qu'au fil du temps, le prix va baisser et que SONY peut se permettre un démarrage lent au niveau des ventes. Sa console peut tenir plusieurs années tout en restant au top techniquement au contraire de la Nintendo Switch qui dés son lancement pouvait sembler, sortir du siècle dernier.

En résumé, la présentation de la PS5 n'a pas provoqué de séisme ni chez les actionnaires de Nintendo (voir ici) ni chez les joueurs, possesseurs de Nintendo Switch... En parcourant les forums, on voit bien que les fans de Nintendo n'ont pas été impressionnés- même chez ceux qui peuvent potentiellement être intéressés par la console. Sony n'a pas cherché à marcher sur les plates bandes de Nintendo ni à débaucher ses joueurs. Il y aura peut-être (sans doute) des dispositifs permettant de jouer sur d'autres écrans que celui de la télé mais à priori, le marché tel qu'il se partage aujourd'hui entre les trois géants ne semble pas remis en cause. Sony et Nintendo restent à leurs places... Evidemment, il faudra encore attendre plus de précision sur la console de Sony mais aussi sur celle de Microsoft. sans compter, Jean-Pierre, que Nintendo n'a peut-être pas encore dit son dernier mot...