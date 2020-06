Les fans imaginent une PS5 édition Pikachu

SONY vient enfin de présenter la PS5 qui est appelée dès cette année à succéder à sa majesté PS4... Evidemment, on peut se dire que cela ne concerne pas Nintendo et donc n'est pas une information à relayer sur ce site... Cependant, une nouvelle console qui sort aura forcément une incidence sur le marché des jeux vidéo et rien que pour cela, on peut se poser la question de savoir laquelle. Nous vous avons d'ailleurs déjà fait un édito là-dessus- que vous pouvez toujours lire ICI.

De plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a un avis sur tout et peut s'accaparer n'importe quel sujet. Ainsi depuis sa présentation, la PS5 est détournée ou transformée et certains fans n'hésitent pas à créer des maquettes de la console aux couleurs de leurs personnages préférés. C'est comme cela qu'un fan a imaginé une PS5 édition Pikachu tout à fait convaincante. En effet le jaune-Pikachu va parfaitement à la console qui ainsi peinturlurée semble quasiment avoir des petites oreilles pointues...

Evidemment, cette édition n'arrivera jamais- à moins qu'un jour SONY et Nintendo ne décident de s'associer... Cela paraît improbable mais dans l'univers des jeux vidéo tout est possible et d'ailleurs, tout le monde se souvient que la Playstation était à l'origine un projet conçu pour la Super Nintendo (voir notre dossier complet ici.)

Retrouvez cette édition fantasmée ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Facebook