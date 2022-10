Nintendo Switch Sports se met à jour et passe en version 1.2.3 - Tous les détails

Le feuilleton autour des mises à jour de Nintendo Switch Sports continue, après une interruption de ses services en ligne et du déploiement d'une mise à jour en catastrophe (voir notre article ici), puis une première mise à jour visant à corriger le bug amené par la mise à jour précédente et réactiver le jeu en ligne (voir notre article ici), Nintendo Switch Sports en remet une couche et passe en version 1.2.3. Voici tous les correctifs apportés par ce nouveau patch :

ver. 1.2.3 (Sortie le 19 octobre 2022) Bug corrigé Nous avons apporté un correctif pour les joueurs qui ne pouvaient pas résoudre le problème de fermeture du logiciel même en appliquant la mise à jour précédente (Ver. 1.2.2). Après la mise à jour, certains joueurs peuvent constater que l'ordre des "Accessoires (tête)" dans "Personnaliser" sera différent de celui d'avant la mise à jour. Cela n'aura pas d'effet sur le jeu.

De plus, en dédommagement pour les joueurs ayant subis ces mises à jour et fermetures de services forcées, Nintendo vient d'annoncer que les joueurs de Nintendo Switch Sports et abonnés du service Nintendo Switch Online verront leurs abonnements prolongés d'une semaine. Et entre le 17 octobre et le 2 novembre les points gagnés en jeux online global seront doublés pour tous les sports.

Sur l'extension de Nintendo Switch Online et des points en jeu Pour ceux qui ont Nintendo Switch Sports et qui sont actuellement membres de Nintendo Switch Online, la période d'adhésion sera prolongée d'une semaine. Les détails suivront dans le futur. Entre le 17 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, les points gagnés en jouant à "Play Globally" sont doublés sur tous les sports. Normalement, 1,1x à 1,3x points sont attribués en "Aléatoire" ou dans l'un des sports. Il existe des plans pour une méthode pour collecter les récompenses manquées pendant cette période. Les détails suivront dans le futur.

De quoi contenter tous les joueurs mécontents de ces mésaventures sur le jeu.

