Nintendo Switch Sports : Nintendo nous rappelle comment créer un Mii sur Nintendo Switch

Ce mois-ci , les joueurs se font un petit revival avec le retour de Wii Sports sur Nintendo Switch. Nommé désormais (fort logiquement) Nintendo Switch Sports le nouveau jeu va permettre aux possesseurs de Nintendo Switch de s'affronter en local ou en ligne sur 6 activités sportives dont les emblématiques tennis et bowling. Le jeu permettra aussi de retrouver les Mii, les personnages Mii-thiques de la Wii qui sur Nintendo Switch ont eu tendance à être abandonnés. Pourtant, les Mii sont bien présents sur Nintendo Switch mais ils servent avant tout à créer son avatar son forme d'icône. Ils reviennent donc sur le devant de la scène dans un jeu avec Nintendo Switch Sports mais dans une version un peu moins minimaliste. En effet leur proportion a été revue et il sera possible de les habiller et de les personnaliser avec différents éléments et tenues. Pour autant, conscient que beaucoup de joueurs les ont oublié voire ne les connaissent pas, Nintendo a publié un petit tweet pour rappeler non seulement que les Mii sont de retour mais que ceux qui apparaissent sur les images promotionnelles du jeu ne sont pas inclus dans le titre. Il faut les créer. En attendant la sortie de Nintendo Switch Sports, Nintendo nous rappelle la marche à suivre pour créer des Mii sur Nintendo Switch. Retrouvez-là ci-dessous.

Pour rappel, Nintendo Switch Sports est attendu sur Nintendo Switch le 29 avril prochain . Pour plus de détails voir notre news dédiée.

Comment créer un Mii sur Nintendo Switch ?

Description : Instructions pour créer un Mii sur la console Nintendo Switch. Informations complémentaires : Vous pouvez stocker jusqu'à 100 Mii sur une console Nintendo Switch. Effectuez ces étapes : Dans le menu HOME, sélectionnez "Paramètres de la console". Faites défiler les options sur la gauche et choisissez "Mii", "Créer/Modifier un Mii". Sélectionnez "Créer un Mii", puis choisissez l'une des options suivantes : À partir de zéro Sélectionnez le sexe de votre Mii. Utilisez le stick ou les boutons directionnels sur le Joy-Con gauche pour naviguer à travers les différentes caractéristiques physiques de votre Mii, comme le visage, les sourcils, le nez, les cheveux, etc. Utilisez le Joy-Con droit pour sélectionner une option. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir le surnom de votre Mii, puis sélectionnez "OK" ou appuyez sur le bouton + du Joy-Con droit. Les surnoms peuvent contenir jusqu'à 10 caractères. Lorsque vous avez terminé de modifier votre Mii, appuyez sur "J'ai terminé". ​ À partir d'un Mii ressemblant Sélectionnez le sexe de votre Mii, puis choisissez un Mii disponible à l'écran. Pour voir des personnages supplémentaires, appuyez sur le bouton Y ou sélectionnez "Afficher d’autres Mii". Cliquez sur "Suite" pour modifier le Mii que vous avez sélectionné. Utilisez le stick ou les boutons directionnels sur le Joy-Con gauche pour naviguer à travers les différentes caractéristiques physiques de votre Mii, comme le visage, les sourcils, le nez, les cheveux, etc. Utilisez le Joy-Con droit pour sélectionner une option. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir le surnom de votre Mii, puis sélectionnez "OK" ou appuyez sur le bouton + du Joy-Con droit. Les surnoms peuvent contenir jusqu'à 10 caractères. Lorsque vous avez terminé de modifier votre Mii, appuyez sur "J'ai terminé". Copier un Mii depuis un amiibo Tenez un amiibo sur la zone NFC du Joy-Con droit. Retirez le amiibo dès que le message "Mii copié" s'affiche à l'écran. Si le message "Aucun Mii n'est enregistré sur cet amiibo" s'affiche, cliquez ici Plus d'infos sur Nintendo.fr

Vous avez connu les Mii avec Wii Sports, ils sont de retour dans Nintendo Switch Sports ! En plus des Sportsmates, jouez avec vos Mii préférés dans des matchs endiablés ! pic.twitter.com/7LvRr4XZJO — Nintendo France (@NintendoFrance) April 13, 2022

Les Mii présentés ne sont pas inclus dans le jeu. Découvrez ici comment créer vos Mii sur Nintendo Switch :https://t.co/gGsHu3ODmj — Nintendo France (@NintendoFrance) April 13, 2022

Source : Nintendo