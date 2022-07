Nintendo Switch Sports - La mise à jour gratuite d'été débarque (football avec la sangle de jambe, volley-ball...)

Conformément à sa politique de mettre à jour gratuitement et régulièrement ses jeux, Nintendo vient d'annoncer la première mise à jour de contenu gratuite pour Nintendo Switch Sports. Celle-ci débarquera le 27 juillet prochain et vous proposera notamment de jouer au football directement avec la sangle de jambe incluse dans l'édition physique du jeu. Le volley-ball proposera aussi de nouvelles actions et Nintendo promet d'autres surprises pour cette mise à jour.

La prochaine mise à jour, à venir cet automne , viendra ajouter la pratique du golf aux activités déjà présentes. Que pensez-vous de cette nouvelle politique de mise à jour que Nintendo nous propose depuis quelque temps ?

