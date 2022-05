Nintendo Switch Online - La 3ème vague d'icônes Mario Kart 8 Deluxe est disponible pour une durée limitée

Si vous êtes possesseur d'un abonnement Nintendo Switch et que vous avez une montagne de points platine qui dorment dans votre bocal virtuel sur le site mynintendo, vous n'avez pas pu louper le coup d'envoi des icônes personnalisables pour votre compte Nintendo Switch. Après Splatoon, Super Mario Odyssey et Kirby et le Monde Oublié, c'est au tour de Mario Kart 8 Deluxe d'avoir le droit à ses propres icônes. Depuis ce mardi 17 mai, la troisième vague d'icônes est disponible à l'achat pour une durée limitée d'une semaine .

Pour rappel, un personnage coûte 10 points platine, et les fonds et cadres coûtent 5 points platine. Il ne vous reste qu'à vous dépêcher si vous souhaitez avoir la collection complète sur votre Nintendo Switch. Pour cela, il vous suffit simplement d'allumer votre Nintendo Switch et de cliquer sur l'icône Nintendo Switch Online tout en bas à gauche du menu principal.