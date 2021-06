Offre Nintendo Switch Online - Le jeu musical FUSER disponible gratuitement pour une durée limitée

Outre la possibilité de pouvoir jouer en online aux jeux du catalogue de la Nintendo Switch, et de profiter des consoles virtuelles NES et SNES, l'abonnement Nintendo Switch Online teste depuis quelques temps les jeux à l'essai sur une période limitée. Proposé initialement au Japon, cette offre découverte nous invitant à jouer à des titres complets sur une courte période avant d'éventuellement passer par son achat commence à se standardiser en Occident.

Pour cet été, c'est donc le dernier jeu de Rockstar qui est à l'honneur : FUSER. Et quoi de mieux qu'un jeu nous permettant de créer nos propres mix en cette période estivale et de déconfinement ? Préparez vos platines, FUSER sera disponible à l'essai du 29 juin au 5 juillet 2021 . Pour le télécharger rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la page du jeu, et de cliquer sur "télécharger le jeu à l'essai".

???? Prêts à entrer dans le mix ? ????



Les abonnés #NintendoSwitchOnline vont pouvoir jouer gratuitement à #FUSER grâce à l'offre Jeux à l'essai !



Téléchargez le jeu dès maintenant pour faire chauffer les platines le 29/06 : https://t.co/xUOIHs2YC4

Source : Nintendo