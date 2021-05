FUSER baisse officiellement son prix

Alors que nous avions pu tester en novembre dernier FUSER, le jeu de NCSOFT et Harmonix Music Systems, les joueurs ont pu apprécier un titre musical qui prônait la créativité plutôt que l'enchaînement de notes à plus ou moins haute cadence. Bien que globalement bien accueilli par les critiques, le prix de départ du jeu, fixé à 59,99€ a fait détourner quelques têtes du jeu.

Afin de donner un second souffle à FUSER, NCSOFT et Harmonix Music Systems viennent d'annoncer que le titre baissait officiellement son prix dès aujourd'hui? L'édition standard de FUSER est dorénavant affichée au prix de 39,99 €, et l’édition VIP au prix de 79,99 €. Est-ce que ce changement tarifaire suffira à vous donner envie d'approcher le jeu ?

Par les créateurs de Rock Band™ et Dance Central™, FUSER™ vous fait vivre une nouvelle expérience musicale effrénée où vous contrôlez le son ! Créez vos propres morceaux en mixant des éléments des titres internationaux les plus populaires, ou collaborez avez des amis pour produire des titres mémorables, puis partagez vos créations et vos performances avec le reste du monde ! FUSER arrive cet automne. #PlayFuser FUSER Features Découvrez une bibliothèque de plus de 100 titres, dont des morceaux signés par les meilleurs artistes internationaux

Relevez des défis pour déverrouiller des compétences et du contenu en mode Campagne

Explorez, découvrez, créez des mixes et des effets sonores incroyables en mode Freestyle

Collaborez avec des amis ou affrontez d'autres joueurs mondiaux en mode Multijoueur

Profitez d'une interface à votre image grâce aux options de personnalisation

Partagez vos créations et vos performances en jeu et en ligne

Source : Nintendo