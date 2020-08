FUSER : un jeu de rythme pas comme les autres

Aujourd'hui se tenait un événement venu de nulle part à savoir un Nintendo Direct Mini "Partner Showcase". Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux à venir sur la Nintendo Switch.

En l'occurrence c'est FUSER qui s'est dévoilé au grand public. Développé par Harmonix Music System, le projet se veut comme étant le jeu de DJ révolutionnaire. Au programme des hits comme Ghost & Stuff, Dance Monkey, Blinding Lights et d’innombrables autres surprises vous attendent dans ce titre. Jouable jusqu'à 4 joueurs, le jeu promet des soirées au rythme de la musique avec vos amis. Nous vous invitons à regarder à quoi ressemble le jeu via le trailer situé ci-dessous.

Sans plus de précisions concernant sa date de sortie, FUSER est prévu pour la fin d'année 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Source : Youtube