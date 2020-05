La Nintendo Switch et les Joy-Con reçoivent une nouvelle mise à jour

La Nintendo Switch reçoit ce jour une nouvelle mise à jour qui l'a fait passer en version 10.0.3. Au programme, pas grand-chose puisqu'il ne s'agit officiellement que d'assurer "la stabilité générale du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur." Rien n'a voir donc, avec la grosse mise à jour que beaucoup de joueurs appellent de leur vœux et qui ajouterait notamment des dossiers, des thèmes ou encore des options de personnalisation. Pour rappel,le mois dernier, une mise à jour plus conséquente a ajouté quelques nouveautés appréciables (voir détails ici) suivie deux semaines plus tard , d'une autre mise à jour plus petite...

Logiquement, la mise à jour devrait se lancer automatiquement. Si ce n'est pas le cas vous pouvez la lancer via les paramètres de la console . Au cas, ou la mise à jour ne s'afficherait pas, il vous faudra redémarrer votre console. A noter que cette fois-ci, les Joy-Con reçoivent aussi une mise à jour, alors n'oubliez pas de la lancer en vous rendant dans les paramètres des manettes.

Evidemment, si d'autres infos nous parviennent, nous mettrons cette news à jour dans la journée.