La Nintendo Switch reçoit la mise à jour 10-0-2 qui corrige un problème avec la manette Switch Pro

Il y a deux semaines , la Nintendo Switch a reçu une "grosse mise à jour lui ajoutant quelques timides nouveautés (voir détails ici) suivie une semaine plus tard d'une mise à jour plus anecdotique façon "correctif (voir là.) Aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence puisque la dernière console de Nintendo (dans sa version standard comme dans sa version Lite a droit à une micro mise à jour qui l'a fait désormais passer en version 10.0.2. Comme la micro mise à jour, on retrouve la fameuse '"amélioration globale de la stabilité du système pour une expérience utilisateur optimale" avec tout de même une précision importante. En effet, cette micro-mise à jour corrige un problème apparu avec les deux mises à jour précédentes (10-0-0 et 10-0-1) qui ne permettait pas la bonne configuration d'une nouvelle manette Nintendo Switch Pro entraînant même, parfois, un problème de stick. Si vous aviez des problèmes à ce niveau là, vous savez désormais d'ou ça vient.

Comme toujours, pour lancer cette mise à jour, si elle ne vous est pas proposée automatiquement, il suffit de se rendre dans les paramètres de la console.