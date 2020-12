Nintendo Switch : une fuite révèle le design original et les premières spécificités de la console

Alors attention, les "informations" qui suivent ne sont pas officielles. Il faut donc bien garder en tête qu'elles sont peut être fausses. Cependant, il semblerait que des données confidentielles concernant la Nintendo Switch aient fuité sur le net, dévoilant le design original mais aussi les spécificités envisagées initialement pour la Nintendo Switch. Apparemment, au départ, en 2014, la console était conçue comme une nouvelle 3DS. Elle aurait été rétro-compatible avec la console portable de Nintendo et son écran en 480p aurait supporté la 3D auto-stéréoscopique. A ce moment là, la console n'avait pas de manettes détachables et avait un drôle de design ovale rappelant la Nintendo Switch Lite ou encore la Ps Vita mais surtout les fameux fakes ayant fait chauffer bien des clavier en 2016 (souvenez-vous Ici, là et encore là)

Alors est-ce crédible ? Evidemment, Nintendo ne fera sûrement aucun commentaire là dessus et il faudra patienter encore avant d'avoir une vision plus juste de la génèse de la Nintendo Switch, qui est, dans tous les cas, aujourd'hui très différente de ce prototype.

Nintendo won't be happy. More stuff leaked just now. Switch private keys and many documents. One document reveals the Switch's design in 2014 and it is eerily similar to that one hoax that was floating around and got traction years back. pic.twitter.com/fFddJvXbpq