Nintendo Switch : l'eShop reçoit une petite mise à jour

Dans le sillage de son succès, la Nintendo Switch dispose aujourd'hui d'un catalogue de titres impressionnant qui ne cesse de croître, en particulier sur l'eShop. La boutique de jeux téléchargeables de la console reçoit en effet chaque semaine des dizaines de jeux... Il y en a tellement qu'il devient difficile pour le commun des mortels de s'y retrouver. S'il faudrait une refonte en profondeur, à même de satisfaire les joueurs mais aussi les éditeurs, on découvre aujourd'hui que l'eShop a reçu une discrète mise à jour qui "améliore" quelque peu les recherches de jeux. En effet, désormais lorsque l'on recherche un jeu par genre ou un jeu avec une démo ou encore avec un DLC, les résultats de la recherche apparaissent sur deux colonnes (au lieu d'une auparavant). On se retrouve donc avec deux fois plus de jeux sur une page... C'est peu mais c'est déjà ça. Retrouvez sur cette page quelques captures d'écran de l'eShop mis à jour et comme toujorus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife