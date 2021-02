Découvrez de nouvelles photos de la Nintendo Switch édition limitée spéciale Mario

L'anniversaire des 35 ans du plus célèbre des plombiers moustachu est sur le point d'arriver à son terme. Pour fêter une toute dernière fois cet événement Nintendo a dévoilé il y a quelques semaines de cela une toute nouvelle console Nintendo Switch édition limitée spéciale Mario. Cette nouvelle console rouge et bleu est sans aucun doute un rappelle aux couleurs primaires que porte notre fameux plombier.

Si vous hésitez encore à vous prendre ce petit bijou, de nouvelles photos officielles ont été alors dévoilées par Nintendo récemment. Découvrez-les sans plus attendre ci-dessous. Pour rappel, cette Nintendo Switch édition Mario arrivera le vendredi 12 février 2021 en même temps que Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Précommandez-la ici.

Étant donné que les séries The Legend of Zelda, Metroid et Kid Icarus fêteront leur 35ème anniversaire en 2021, il n'est pas improbable que de nouvelles Nintendo Switch fassent aussi leurs apparitions.