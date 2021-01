Une Nintendo Switch édition Mario annoncée pour les 35 ans du plombier

En marge de la nouvelle bande-annonce pour Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Nintendo vient d'annoncer que lors de la sortie du jeu une toute nouvelle Switch édition Mario sera disponible. La console sera donc, à l'image du plombier, rouge et bleu et sortira elle aussi le 12 février prochain au même tarif que les autres consoles, soit normalement 299,99 euros. Sur les images fournies par Nintendo (visibles en fin d'article) la console semble être vendue directement avec une pochette de transport, ce qui serait une première. La console entière sera rouge à l'instar de son dock et de sa paire de Joy-Con, seul le support pour Joy-Con resplendit du bleu éclatant de la salopette du plombier moustachu !

Pour l'instant, aucun lien pour les précommandes n'est disponible auprès des revendeurs mais les précommandes devraient ouvrir prochainement.