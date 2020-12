Nintendo strike de nombreux contenus sur Youtube utilisant les musiques de leurs licences

Alors que les fans sont totalement hors de contrôle dû aux récentes actions de Nintendo sur Super Smash Bros. Melee et dernièrement Splatoon 2, Big N continue son petit tour d'inspection et commence à bloquer certaines vidéos Youtube contenant des musiques provenant de leurs licences phares.

GilvaSunner, internaute connu notamment pour sa chaîne Youtube remplie de soundtracks et de playlists provenant de licences Nintendo, vient de constater que Nintendo Japan lui a envoyé des strikes sur la plupart de ses vidéos dont des opus comme Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time et Mario Kart Wii. La question que l'on peut se poser c'est est-ce que ces actes sont purement une coïncidence avec les polémiques qui se déroulent en ce moment ou est-ce que Nintendo prévoirait quelque chose (événement, Nintendo Switch Online, etc.) ?

Quel est votre avis sur le sujet ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.

Hi all, an update to this. As of a few hours ago, the soundtracks for Super Mario 64, Ocarina of Time and Mario Kart Wii have been blocked in its entirety on YouTube by Nintendo JP. I'll keep you posted if more claims come in. pic.twitter.com/O6LVSxnm9D