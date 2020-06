Nintendo confirme de nouveaux problèmes de piratage concernant près de 140 000 identifiants Nintendo Network

En avril dernier, Nintendo confirmait des accès non autorisés à de nombreux comptes Nintendo après que près de 160 000 identifiants Nintendo Network aient été piratés (voir tous les détails ici.) Aujourd'hui, on découvre que la faille concerne en réalité plus de 300 000 comptes puisque Nintendo vient de révéler que 140 000 ID Nintendo Network supplémentaires avaient aussi pu être "consultés par malveillance". En conséquence, par mesure de sécurité, Nintendo a réinitialisé les mots de passe et prévenu les joueurs concernés par mail.

Cependant, d'après Nintendo, moins de 1% des Identifiants Nintendo Network du monde entier ont pu être utilisés frauduleusement pour faire des achats sachant que la société japonaise s'est engagée à rembourser chaque joueur dans tous les pays concernés- ce qui est, semble-t-il quasiment déjà fait...

Il n'en reste pas moins que c'est une affaire délicate qui nous rappelle à quel point il faut faire très attention avec nos données et notamment avec celles qui commencent à dater et qui peuvent plus facilement se retrouver dans la nature... Nintendo conseille d'ailleurs de ne pas utiliser d'anciens mots de passe et encore moins le même mot de passe pour les ID Nintendo Network que pour les comptes Nintendo actuels.

Restez à l'écoute si d'autres développements nous parviennent...

Le 24 avril, nous avons publié un rapport sur des connexions non autorisées sur les comptes Nintendo mais depuis nous avons constaté qu'il y avait environ 140 000 NNID supplémentaires qui auraient pu être consultés par malveillance. Nous avons donc également réinitialisé les mots de passe de ces 140 000 NNID et des comptes Nintendo qui leur étaient liés, et avons contacté les clients concernés séparément. Dans le même temps, nous prenons des mesures de sécurité supplémentaires. Moins de 1% de tous les NNID dans le monde qui pourraient avoir été connectés illégalement ont peut-être été échangés frauduleusement via leur compte Nintendo. Nous sommes toujours en train de rembourser dans chaque pays, mais nous avons déjà terminé le remboursement pour la plupart des clients.

Source : Nintendo