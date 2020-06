Nintendo-Master : Le Podcast - Récapitulatif Mai 2020

Bonjour à toutes et à tous ici Kawaimat, je vous souhaite la bienvenue pour ce sixième épisode sur Le Podcast Nintendo-Master. Au menu du jour, nous retraçons les événements marquants du mois de mai 2020.



Ce mois est marqué par la sortie d'un jeu que j'attendais depuis longtemps ! Kapoué quant à lui, heu ... Je vous laisse découvrir par vous même. Beaucoup de news sur des sujets variés, la sélection n'a pas été simple mais nous espérons avoir été le plus complet possible.

Excusez-nous encore pour les mauvaises prononciations de vos pseudo, nous essayons d'être le plus attentif à cela. (Mais vraiment, essayez "Jean-Michel" pour voir ...)



Nous espérons que cet épisode vous plaira, n'hésitez à nous laisser vos avis et plus important encore : continuez à commenter sur votre site favori, c'est avec vous que ce podcast existe !



Un grand merci à Sunny Moon qui a composé le générique ce podcast, vous pouvez retrouver son travail sur son SoundCloud. Sachez également que vous pouvez désormais le retrouver sur l'ensemble des plateformes de streaming musical !

Vous pourrez également retrouver l'intégralité des épisodes juste ici