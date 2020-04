Nintendo-Master : Le Podcast - Récapitulatif Mars 2020

Bonjour à toutes et à tous ici Kawaimat, je vous souhaite la bienvenue pour ce quatrième épisode sur Le Podcast Nintendo-Master. Au menu du jour, nous retraçons les événements marquants du mois de mars 2020.

Un mois de mars chargé d'infos toutes plus intéressantes les unes que les autres ! Autant dire que dans les commentaires vous vous êtes littéralement lâchés pour notre plus grande joie !

Entre l'anniversaire de la Switch, la sortie de Animal Crossing : New Horizons et Le Nintendo-Direct (Mini) que plus personne n'espérait, ce podcast est encore plus long que d'habitude !

Nous espérons que cet épisode vous plaira, n'hésitez à nous laisser vos avis et plus important encore : continuez à commenter sur votre site favori, c'est avec vous que ce podcast existe !

Un grand merci à Sunny Moon qui a composé le générique ce podcast, vous pouvez retrouver son travail sur son SoundCloud ici-même.

Vous pourrez également retrouver l'intégralité des épisodes juste ici.