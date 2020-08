Nintendo-Master : Le Podcast - Best Of Saison 1

Bonjour à tous ! Ici Kawaimat pour vous proposer un numéro spécial de vacances qui contient un best-of des news que nous avons traitées lors de cette première saison et surtout, un bêtisier de nos bafouilles, nos fous-rire et nos délires entre nous. Nous espérons que vous passez un bel été et que ce numéro un peu spécial vous amusera !

Rendez-vous début septembre pour le début de la saison 2 et le résumé des news des mois de juillet et d'août. Merci encore pour votre soutient, vos commentaires et vos partages. Continuez à rester fidèle à Nintendo-Master et à la section commentaire, c'est grâce à vous que ce podcast existe !

Un grand merci à Sunny Moon qui a composé le générique ce podcast, vous pouvez retrouver son travail sur son SoundCloud ici-même. Vous pourrez également retrouver l'intégralité des épisodes juste ici.