Le podcast Nintendo Master - Janvier 2021 : J'aime me beurrer la Switch

Bonjour à tous une fois n'est pas coutume c'est Kapoué aux commandes pour un tout nouvel épisode du Podcast Nintendo-Master ! Pour cet épisode, nous allons faire le point sur les news qui ont été publiée sur le site Nintendo-Master durant le mois de janvier, et qui ont suscité divers commentaires de votre part. Et il faut dire que ce début d'année est partie sur les chapeaux de roues. Voici un bref récapitulatif de ce qui vous attend lors de votre écoute :

Le Bilan de 2020 par la rédaction de Nintendo-Master

Des Leaks vrais ou faux

On parle de chiffres et de gros sous

Et les différentes annonces faites au cours de ce mois de Janvier

On vous check du coude et on vous dit au mois prochain ! En attendant, n'hésitez pas à commenter un maximum nos news, ça fait toujours plaisir aux rédacteurs, et ça vous donne une chance d'être cité lors du prochain épisode du podcast !

Merci à Sunny Moon qui nous à composé le générique, allez voir son travail sur son Souncloud ou Spotify ! Et n'oubliez pas, si vous souhaitez

