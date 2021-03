Le podcast Nintendo-Master - Février 2021 : Le Tant Attendu Direct

Bonjour à tous c'est Kawaimat au clavier pour un tout nouvel épisode du Podcast Nintendo-Master ! Ce mois de février à enfin comblé les attentes (ou pas) des fans de Nintendo avec pas un mais DEUX directs ! Un Nintendo Direct et un Pokémon Presents ! Nous allons faire le point sur les news qui ont été publiées sur le site Nintendo-Master durant le mois dernier, et qui ont suscitées divers commentaires de votre part. Et nous faisons évidemment la place aux belles (?) annonces !

Rendez-vous le mois prochain ! En attendant, n'hésitez pas à commenter un maximum nos news, ça fait toujours plaisir aux rédacteurs, et ça vous donne une chance d'être cité lors du prochain épisode du podcast !

Merci à Sunny Moon qui nous à composé le générique, allez voir son travail sur son Souncloud ou Spotify ! Et n'oubliez pas, si vous souhaitez

