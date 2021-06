Nintendo-Master : Le Podcast - Mai 2021 - Pas de vacances pour les rumeurs !

Bonjour à tous ! Pour votre podcast de ce mois-ci nous vous proposons un petit jeu : nous sommes en rade d'idée d'introduction alors à vous de jouer ! Imaginez un dialogue et/ou une situation avec vos deux animateurs et écrivez-nous vos idées. Celle qui retiendra notre attention sera incluse lors du mois prochain.

Au-delà de ce jeu, ce mois de mai représente l'avant E3 et la sortie de rumeurs toutes plus intéressantes les unes que les autres. L'occasion pour nous de revenir sur vos commentaires nombreux et enflammés ! Une fois encore, beaucoup de news et une sélection difficile pour sortir le meilleur du mois passé.

Rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode de la saison qui fera, bien entendu, la part belle aux annonces de l'E3.

Merci à Sunny Moon qui nous à composé le générique, allez voir son travail sur son Souncloud ou Spotify !

