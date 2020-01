Nintendo-Master : Le Podcast - Récapitulatif Décembre 2019

Bonjour à tous ! Je suis Kawaimat, ravi d'intégrer l'équipe de Nintendo-Master ! Fidèle lecteur depuis des années, j'ai pris mon courage et mon micro pour vous proposer une chronique sous un format un peu différent. Vous retrouverez tous les mois sur votre site favori Le Podcast Nintendo-Master.

Dans ce podcast je passerai en revue les news du mois précédent, le tout saupoudré de vos commentaires, oui vos commentaires chers lecteurs !

Pour ce premier numéro c'est le mois de décembre 2019 qui est à l'honneur ! J'espère que vous apprécierez ce format et n'hésiterez pas à me laisser vos commentaires. Vous l'aurez compris c'est vous qui faite le sel de ce podcast. Bonne écoute et rendez vous en février pour le deuxième numéro !

Un grand merci également à Sunny Moon qui a composé le générique ce podcast, vous pouvez retrouver son travail sur son SoundCloud ici-même.

Vous pourrez également retrouver l'intégralité des épisodes juste ici.

