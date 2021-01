Nintendo-Master : Le Podcast - Décembre 2020 - Et surtout la santé ! - ft. GGVanrom, Guyoon, CPtique et Tentapoulpe

Bonjour à tous ! Voici votre podcast rempli de news du mois de décembre 2020 ! C'est la fête dans la rédaction de Nintendo-Master ! C'est le prétexte pour quelques rédacteurs du site pour passer une tête et venir nous épauler. GGvanrom, Guyoon, Tentapoulpe et C.ptique (et son scaphandre, qui ne sera jamais justifié) se sont prêtés au jeu du podcast et nous les remercions pour leur contribution.

Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau numéro de votre podcast. Oui c'est le vôtre car c'est vous qui le faite vivre avec vos commentaires !

Merci à Sunny Moon qui nous à composé le générique, allez voir son travail sur son Souncloud ou Spotify !

On vous check du coude et on vous dit au mois prochain !