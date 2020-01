Nintendo et Intelligent Systems déposent un nouveau brevet

Nintendo et Intelligent Systems ont déposé conjointement au Japon un nouveau brevet de traitement de l'information. . Ce brevet vise à améliorer la synergie entre des personnages de jeu et des objets susceptibles d'augmenter l’intérêt des joueurs qui les dirigent. En gros c'est un système pour inciter les joueurs à jouer toujorus plus pour obtenir des personnages ou des objets en particulier. Un brevet qui semble faire directement références aux liens d'amitié de Fire Emblem Heroes.

Pour tout savoir retrouvez le brevet complet (en japonais) ici et quelques images sur cette page