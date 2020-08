Nintendo Dream promet de présenter un nouveau jeu Nintendo Switch que "tout le monde aimera"

Alors que le catalogue de la Nintendo Switch pour la fin d'année est toujours nébuleux (voir nos pronostics) et qu'un Nintendo Direct est envisagé pour cette semaine (voir là), on apprend que le prochain numéro du magazine japonais Nintendo Dream mettra à l'honneur un mystérieux nouveau jeu Nintendo Switch que "tout le monde aimera" ! A part ça, peu d'autres infos surtout qu'on ne sait pas vraiment si c'est le magasine qui dévoilera le jeu ou s'il sera annoncé peu avant et présenté en profondeur dans le magazine. Quoiqu'il en soit, on suivra cela de près et on ne manquera pas de vous relayer le nom du jeu en question.

