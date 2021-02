Nintendo Direct : découvrez dès maintenant les DLC et les jeux à venir jusqu'en juin 2021 sur Nintendo Switch

C'est l'événement du jour (ou plutôt de la nuit.) Après des mois passés à égrener son catalogue de jeux au compte-gouttes via les réseaux sociaux, Nintendo revient à la base et frappe un grand coup en nous offrant un Nintendo Direct de près de 50 minutes . Au programme de nouvelles infos sur des jeux déjà disponibles comme Smash ainsi qu'un point sur le catalogue des jeux à venir sur la Nintendo Switch durant le premier semestre 2021 - même s'il n'est pas exclu que l'émission présente des jeux qui sortiront bien plus tard.

On vous a déjà fait nos pronostics et nos attentes ici et évidemment on a hâte de découvrir tout ceci ensemble. A évènement exceptionnel, dispositif exceptionnel : si vous pouvez suivre le Direct sur cette page et sur les réseaux de Nintendo, vous pouvez aussi, pour plus d'ambiance, rejoindre l'équipe de notre podcast de folie, Kawaimat et Kapoué sur Twitch et même sur Discord à partir de 22h45 ! Il y a déjà du monde et ça s'annonce énoooooooorme ! Pour faire partie de la fête et en savoir plus, rendez-vous sur cette page.

Pour les autres, n'oubliez pas : le Nintendo Direct commence à 23 heures (heure de Paris. ) Evidemment vous retrouvez l'intégralité des annonces dans nos news dédiées plus trd sur le site ainsi qu'un petit bilan comme d'habitude.

Pour suivre la présentation, rendez-vous sur le site web Nintendo Direct ou sur la chaîne YouTube de Nintendo France.

Pour en savoir plus :

Site web Nintendo Direct : https://www.nintendo.fr/nintendodirect

Site web de Nintendo : http://www.nintendo.fr

Site web de la Nintendo Switch : https://www.nintendo.fr/nintendoswitch

Nintendo of Europe sur Twitter : https://twitter.com/nintendoeurope

Nintendo France sur Twitter : https://twitter.com/NintendoFrance

Nintendo sur Facebook : https://www.facebook.com/Nintendo

Nintendo Switch sur Facebook: https://www.facebook.com/NintendoSwitch

Nintendo France sur YouTube : http://www.youtube.com/NintendoFR

Nintendo France sur Twitch : http://www.twitch.tv/nintendofr

Nintendo of Europe sur Twitch : http://www.twitch.tv/team/nintendo

Nintendo of Europe sur Instagram : https://instagram.com/nintendoeurope

Nintendo Switch sur Instagram : https://www.instagram.com/NintendoSwitchEurope/

Source : Nintendo