Nintendo Direct Fire Emblem: Fortune's Weave : toutes les infos sur Nintendo Switch 2

Alors qu'on espère tous des infos sur le remake de Zelda Ocarina of Time, Nintendo continue de nous faire mariner en cet été 2026. Pour autant, il ne nous oublie pas puisqu'aujourd'hui Nintendo a décidé de faire un focus sur le futur hit (?) de la rentrée, Fire Emblem: Fortune's Weave avec un Nintendo Direct spécial.

Si vous avez loupé ce grand moment, retrouvez la vidéo ainsi que le détail de ce qu'elle contient grâce au communiqué de presse de Nintendo. Enjoy.

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Pour rappel, Fire Emblem: Fortune's Weave est attendu le 17 septembre 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Tout ce qu'il faut retenir du Nintendo Direct spécial Fire Emblem: Fortune's Weave :