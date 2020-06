Ninjala - Aperçu vidéo de l'Experience VIP du 31 mai

Ce dimanche 31 mai 2020 , GungHo Online Entertainment tentait à nouveau de mettre Ninjala sous le feu des projecteurs avec une seconde bêta online dénommée Experience VIP. Après 3 sessions pour le moins catastrophiques le 28 et 29 avril pour cause de soucis de réseau et de divers bug ayant empêché des centaines de joueurs de tester ce free-to-play, il était d'autant plus important de ne pas rater cette deuxième tentative pour le développeur.

S'étant déroulée ce 31 mai de 12h à 21h59 , votre serviteur n'a malheureusement pu participer à cette bêta, mais nos confrères de Nintendo Hall en ont profité de leur côté pour réaliser une vidéo de gameplay de plus de 20 minutes, de quoi avoir un premier aperçu en vidéo.

Avez-vous participé de votre côté à cette seconde édition de l'Expérience VIP ? Si oui n'hésitez pas à nous faire connaitre votre opinion sur Ninjala en commentaire !