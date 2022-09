NieR:Automata dévoile une nouvelle bande-annonce spéciale pour sa version Nintendo Switch

Très attendu sur Nintendo Switch, l'autre "jeu de l'année 2017" NieR:Automata The End of YoRHa Edition s'apprête à débarquer sur la console hybride dès le 6 octobre prochain . Désireux d'en montrer plus sur cette version Nintendo Switch, Square Enix a profité du Tokyo Game Show pour dévoiler une toute nouvelle bande-annonce. L'occasion d'en voir plus sur la qualité de ce portage apparemment très bon.

Rappelons que cette édition The End of YoRHA comprendra le jeu de base ainsi que le DLC 3C3C1D119440927 qui comprend une nouvelle zone, l'Arène, ainsi que quelques nouvelles quêtes autour du robot Platon 1728. Qu'attendez-vous de NieR:Automata The End of YoRHa Edition ?