Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 06/2023 en France - Poudlard s'invite au classement

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus la semaine 06 de l'année 2023 (du 6 au 11 février). Sans surprise, les fans de la licence Harry Potter étaient au rendez-vous pour la sortie de Hogwarts Legacy qui s'offre les 3 premières places du classement. Les sorciers sont suivi de près par un God of War : Ragnarok toujours bien enchaîné au classement, et un Mario Kart 8 Deluxe qui tente de se maintenir en cinquième place. Nous vous laissons découvrir le classement officiel ci-dessous.

Hogwarts Legacy (PS5) Hogwarts Legacy - Edition Deluxe (PS5) Hogwarts Legacy (Xbox Series) God of War Ragnarok (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch)