Un jeu rare Super Mario Bros. développé par Capcom refait surface sur le net

Sorti en 2009 , New Super Mario Bros. Wii est un classique de l'ère Wii qui, bien que souvent mal aimé par les gamers, a su poser les bases des jeux de plateformes multijoueurs qui depuis pullulent sur toutes les plateformes. Si le jeu est malgré tout très connu, on sait moins qu'il a bénéficié d'une version spéciale conçue pour les salles d'arcade au Japon et développée par Capcom. Le jeu, jouable à quatre sur une table d'arcade, est, forcément, très rare mais depuis peu son code est apparu en ligne, et, dans la foulée, on peut en avoir un aperçu grâce à des vidéos. Retrouvez une vidéo de ce New Super Mario Bros. Wii version arcade avec la vidéo ci-dessous;

