Neptunia Game Maker R: Evolution sera disponible mi-mai sur Nintendo Switch

Licence de Compile Heart qui propose plus de spin-off que de titres canons, Neptunia revient en 2024 sur Nintendo Switch avec son dernier spin-off dénommé Neptunia Game Maker R: Evolution. Alors que nous attendions de nouvelles informations sur la distribution du jeu, Compile Heart vient de confirmer que Neptunia Game Maker R: Evolution sera disponible le 14 mai prochain. Idea Factory International a également confirmé qu'une version physique sera bien proposée aux joueurs. Et bonus non-négligeable, le titre aura le droit à des sous-titres en français.

Le dernier épisode de la série Neptunia est arrivé ! Le but de ce jeu est de reconstruire et de gérer une société de jeu ! Construisez votre entreprise et transformez-la en une grande société ! Cette dernière entrée dans le monde de Neptunia est meilleure que jamais ! Le système de combat a été étendu et permet désormais de jouer à 4, les donjons peuvent être explorés à bord d'une moto à grande vitesse et le mode photo vous permettra de vous exprimer à travers des créations amusantes de type manga !

Dans un monde de puissants Game Makers rivaux...Dans le monde des Game Makers, afin d'acquérir des Parts, les Game Makers ont commencé à se battre pour la suprématie...Et c'est ainsi qu'un nouveau Game Maker entre dans la mêlée, tentant de supporter la bataille pour la survie dans Gamindustri.