Neptunia Game Maker R:Evolution est disponible sur Nintendo Switch

La licence Neptunia est de retour en ce mois de mai sur Nintendo Switch avec le dernier spin off de la série : Neptunia Game Maker R:Evolution. Disponible depuis le 14 mai 2024 sur l'eShop ainsi qu'en version physique, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de ce spin-off orienté Action-RPG. Notre test dédié arrivera dans les prochains jours dans nos colonnes.

Dans un monde de puissants créateurs de jeux rivaux...

Dans le monde des créateurs de jeux, pour obtenir des actions, les créateurs de jeux ont commencé à mener une bataille pour la suprématie.

Un nouveau créateur de jeux entre ainsi dans la mêlée, tentant de lutter pour la survie à Gamindustri.

Fonctionnalités principales

Studio de jeu de l'année - Incarnez la protagoniste principale, Older Nep, et développez un ancien studio de jeu vers le succès. Créer un studio de jeux nécessite des développeurs efficaces, des jeux vidéo de pointe et l'expansion de votre marché. Choisissez judicieusement et devenez le plus grand studio de jeux de l'année!

Créez des jeux et améliorez votre groupe - Améliorez les statistiques de votre groupe en créant des jeux grâce au développement de disques et choisissez les créateurs qui travailleront sur votre prochain jeu à succès!

Zoom, Zoom avec panache - Parcourez les donjons de Gamindustri et vendez vos jeux sur votre fidèle moto violette. Older Nep peut aussi défier des ennemis nuisibles pour obtenir des éléments roses (c'est-à-dire des récompenses spéciales) ou tester vos compétences de pilote dans les courses contre-la-montre!

Gestion de groupe 101 - Supervisez un groupe de quatre pour mener votre entreprise au sommet! Attention, d'autres studios de jeux pourraient être prêts à vous supprimer de l'équation. Proposant un système de combat amélioré, des attaques combos et des offres spéciales transformatrices, Older Nep et ses amis sont prêts pour la victoire!