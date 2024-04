Neptunia Game Maker R:Evolution dévoile le contenu de son édition Deluxe

Nouveau spin-off de la licence Neptunia à venir sur Nintendo Switch en 2024, Neptunia Game Maker R:Evolution est attendu le 14 mai 2024 sur Nintendo Switch. Alors que nous avons eu confirmation que le jeu sera disponible en version physique, Idea Factory vient de publier une nouvelle vidéo dévoilant le contenu de l'édition Deluxe numérique. Pour rappel, le jeu sera également proposé avec des sous-titres en français.

Le dernier épisode de la série Neptunia est arrivé ! Le but de ce jeu est de reconstruire et de gérer une société de jeu ! Construisez votre entreprise et transformez-la en une grande société ! Cette dernière entrée dans le monde de Neptunia est meilleure que jamais ! Le système de combat a été étendu et permet désormais de jouer à 4, les donjons peuvent être explorés à bord d'une moto à grande vitesse et le mode photo vous permettra de vous exprimer à travers des créations amusantes de type manga !

Dans un monde de puissants Game Makers rivaux...Dans le monde des Game Makers, afin d'acquérir des Parts, les Game Makers ont commencé à se battre pour la suprématie...Et c'est ainsi qu'un nouveau Game Maker entre dans la mêlée, tentant de supporter la bataille pour la survie dans Gamindustri.