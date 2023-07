Neon White chassera les démons du Paradis dès septembre en version physique sur Nintendo Switch

Proposant un concept original, mais passé sous les radars lors de sa sortie sur l'eShop en juin 2022, Neon White va avoir le droit à une nouvelle sortie sur Nintendo Switch grâce à un nouveau partenariat entre Skybound Games, iam8bit, Annapurna Interactive, le développeur Angel Matrix et Just For Games. Le jeu mêlant FPS et jeu de carte aura ainsi le droit à une version physique disponible à partir du 12 septembre 2023 .

À propos de Neon White : Neon White est un jeu d'action à la première personne ultra rapide dans lequel vous devez exterminer des démons au Paradis. Vous incarnez Neon White, un assassin qui a été sélectionné en Enfer pour participer à une compétition de chasse aux démons. La récompense ? Une place au Paradis pour toujours... La possibilité d'une véritable rédemption. Percez les mystères du Paradis et faites la connaissance de vos concurrents... Les auriez-vous déjà rencontrés dans votre vie passée ? Neon White est un jeu de tir à la première personne en solo dans lequel vous pouvez sacrifier vos armes pour réaliser des techniques de parkour ahurissantes.

Collectionnez les « cartes d'âme » pour attaquer vos adversaires, ou sacrifiez-les pour utiliser des capacités de déplacement uniques.

Inclut un poster dépliant avec une splendide illustration originale de l'équipe Angel Matrix.