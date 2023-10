Neon White - La bande-son du jeu sera disponible au format vinyle début 2024

Que vous ayez apprécié Neon White lors de sa sortie en dématérialisé en juin 2022, ou lors de son édition en version physique en septembre dernier, vous n'êtes sans doute pas resté insensible face à son OST. Bonne nouvelle pour les mélomanes, iam8bit et Just for Games sont ravis d'annoncer que cette OST verra le jour au format vinyle durant le premier trimestre de l'année 2024 .

La bande-son entraînante de ce jeu de tir à la première personne unique en son genre sera composée de deux volumes, comprenant chacun deux disques vinyles aux effets splatter, de couleur rouge et violet pour le premier volume, et vert et bleu pour le second.

À propos de Neon White (Soundtrack Part 1) “The Wicked Heart” 2LP : La musique de Neon White s'inspire de l'electronica du début du millénaire, évoquant les écrans de démarrage de la PlayStation 2 et de la Dreamcast. Il s'agit d'une bande-son brillamment construite, comme seuls les punks électroniques connus dans le monde entier sous le nom de Machine Girl pouvaient le faire. C'est de la musique pour les fous, par les fous, et il faut l'entendre pour le croire. Quelle meilleure façon de l'entendre qu'avec une édition vinyle iam8bit digne de ce nom ? Angels, saluez la bande originale de Neon White Part 1 : "The Wicked Heart" 2xLP. C'est plus d'une heure de musique de Machine Girl approuvée par les bizarres, pressée sur des vinyles Neon Red et Purple Splatter. Vous voulez aussi une pochette d'album rétro ? Nous avons ce qu'il vous faut. L'artiste Rebecca Ryan a réussi à reproduire l'esthétique old school, et le créateur de Neon White, Ben Esposito, a réuni le design de l'album en un ensemble triomphant. Le volume 1 propose les meilleurs morceaux conçus pour le speedrun ultra rapide et ultra frénétique de Neon White, le genre de morceaux synthétiques et d'accords qui font vraiment grincer des dents. Le volume 2 est également disponible pour encore plus de bonté électronique.

Tracklist : [Side A] Glass Ocean

Virtual Paradise

Vainglorious Chorus

Sin to Win! [Side B] Pendulum

Cloud Nine

Hellion

Fight or Flight [Side C] House of Cards

The World to Come

Rigged Game

Angel's Peak

Solitary Grace [Side D] The Wicked Heart

False Witness

Thousand Pound Butterfly

Hand of God

Mission Complete (Not Bad for a Dead Guy)

À propos de Neon White (Soundtrack Part 2) “The Burn That Cures” 2LP : La musique de Neon White puise dans les vibrations de l'electronica du début du millénaire, évoquant les flashbacks mentaux des écrans de démarrage de la PlayStation 2 et de la Dreamcast. Il s'agit d'une bande-son brillamment construite, comme seuls les experts connus dans le monde entier sous le nom de Machine Girl sont capables de le faire. C'est de la musique pour les fous, par les fous, et il faut l'entendre pour le croire. Quelle meilleure façon de l'entendre qu'avec une édition vinyle iam8bit digne de ce nom ? Angels, saluez la bande originale de Neon White Part 2 : "The Burn That Cures" 2xLP. C'est plus d'une heure de musique de Machine Girl approuvée par les bizarres, pressée sur des vinyles Neon Green et Blue Splatter. Vous voulez une pochette d'album rétro ? Nous l'avons. L'artiste Rebecca Ryan a réussi à créer une esthétique old school, et le créateur de Neon White, Ben Esposito, a rassemblé le design de l'album en un seul et même ensemble triomphal. Le Volume 2 est rempli de gros rythmes, de scratchs de disques rétro et de boucles fraîches et chaudes spécialement conçues pour les scènes de l'histoire malade de Neon White et les grondements de boss encore plus malades. Découvrez aussi Volume 1 pour encore plus de bonté électronique.