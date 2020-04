Super Mario Land 2 à 1,99€ sur l'eShop et un thème pour menu 3DS gratuit sur Super Mario Odyssey disponibles sur My Nintendo

Petite piqûre de rappel. Il reste encore (au moins) trois semaines de confinement en France et si beaucoup d'entre nous en profitent pour jouer sur Nintendo Switch, la Nintendo 3DS a toujours de sacré arguments à faire valoir entre ses exclusivités et son catalogue rétro qui englobe des titres Nes, Super Nintendo, Game Gear et Game Boy.

La semaine dernière, on a fait un focus sur The Legend of Zelda : Oracle of Ages ou The Legend of Zelda : Oracle of Seasons classique de la Game Boy Color disponibles à moins de trois euros sur l'eShop de la 3DS grâce à des réductions My Nintendo. (voir ici) Aujourd'hui, de nouvelles promotions, toujours sur My Nintendo permettent de télécharger sur l'eShop de la 3DS (contre 50 points platine) Super Mario Land 2 : 6 Golden Coins pour moins de deux euros !

Pour rappel, ce titre est une exclusivité Game Boy sorti en 1992. Il s'agit d'un épisode atypique (comme le premier) mais superbement réalisé et qui tient d'ailleurs encore la route aujourd'hui. On y découvre Mario dans son château mais surtout on fait la connaissance de Wario qui deviendra même la star de l'épisode suivant ! Si vous ne l'avez pas fait, voilà une excellente occasion de le découvrir d'autant plus que la version émulée proposée sur 3DS garantie un confort visuel et des conditions de jeu optimales.

Par ailleurs, vous pouvez pour une poignée de points Platine (autant dire pour rien) obtenir un thème pour menu 3DS spécial Super Mario Odyssey. C'est une première et le thème est très joli. Il permet en outre d'écouter en boucle la fameuse chanson du jeu Jump Super Star ! Toujours gratuitement, vous pouvez aussi obtenir un autre thème pour menu 3DS ayant pour thème Mario sauteur sur NES.

Pour finir sachez que d'autres récompenses sont disponibles : Mario Kart 7, l'épisode 3DS est en promo (contre 300 points Platine) à 31,49€ (ce qui reste encore un peu cher...) et Mario Golf, l'épisode Game Boy Color (contre 25 points Or) à 2,49€ . Retrouvez quelques images de ces récompenses ci-dessous.

Pour plus de choix, rendez-vous sur My Nintendo ou sur l'eShop de la 3DS.

Source : Nintendo