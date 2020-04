My Hero One's Justice 2 - Hawks déploie ses ailes en vidéo

Premier personnage DLC du titre My Hero One's Justice 2, Hawks s'était dévoilé dévoilé il y a quelques jours dans le dernier Jump avec un premier aperçu en image. Exploitant en grande partie ses ailes lors des combats, il nous tardait surtout de voire comment Bandai Namco allait intégrer son gameplay au titre. Bonne nouvelle, la page Twitter anglaise officielle du développement vient de dévoiler une vidéo de gameplay dudit personnage, nous permettant d'avoir un meilleur aperçu de ses capacités. Nous vous laissons la découvrir ci-dessous.

Pour rappel, Hawks intègrera les combattants de My Hero One's Justice 2 dans le courant du printemps . Nous attendons encore sa date de sortie officielle.

The highly popular Hawks arrives at top speed with his bright red wings! Are you ready to cut through anything with feather blades? The wing hero Hawks will be the first DLC character coming to #MyHero One’s Justice 2! pic.twitter.com/nJY9MqfykB