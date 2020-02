Moving Out : ça déménage avec le nouveau phénomène co-op

Voilà un nouveau jeu co-op qui débarque sur Nintendo Switch (PS4 et Xbox One) et qui n'est pas sans rappeler un certain The Stretchers, publié par surprise en novembre dernier. Se nommant Moving Out, le jeu se présente comme un simulateur de déménagement et comme "le nouveau phénomène depuis Overcooked" ! Rien que ça ! En principe ils 'agit de résoudre des casse-têtes en 3D à plusieurs (jusqu'à quatre) en démangeant différents objets dans des environnements de plus en plus "compliqués"... Retrouvez une présentation du jeu ainsi que son trailer ci-dessous.

Moving Out sortira en version physique et sera disponible dès le 28 avril 2020 .

Le nouveau phénomène co-op après Overcooked! Devenez expert déménageur dans ce simulateur de déménagement qui mêle action, casse-têtes et lois de la physique et qui donne un sens nouveau à la "coop en local". Dans Moving Out, les joueurs peuvent s'entraîner seuls ou entre amis pour apprendre les règles du transport de meubles. Avec des rebondissements, de l'humour irrévérencieux, des apparitions de célébrités et des scénarios à la limite des droits d'auteur. Vous pensiez que déménager était ennuyeux ? Détrompez-vous !

Caractéristiques : De la coop ! Profitez du jeu en solo en tant que travailleur indépendant ou faites équipe avec des amis avec le mode histoire complète. Jusqu'à 4 joueurs peuvent s'installer confortablement sur le canapé pour discuter de la meilleure façon de déplacer... un canapé !

De l'action ! Vous apprendrez les ficelles du métier dans des leçons de plus en plus périlleuses et fantastiques. Elles couvrent toutes les situations, depuis le déchargement de fournitures de bureau non désirées au trafic de girafes en provenance du zoo.

Des casse-têtes ! Le mode de déplacement d'une cargaison d'un endroit à un autre dépend totalement des joueurs, alors jetez le manuel par la fenêtre et faites preuve de créativité. Cassez les murs, lancez des objets et utilisez des technologies comme les portails et les pistolets laser.

De la physique ! Vous ignorez la trajectoire idéale pour lancer un réfrigérateur à travers une fenêtre ? Vous apprendrez !

Des thèmes ! Si vous pouvez déplacer un canapé, vous pouvez aussi le déplacer dans l'espace. Ça déménage vous emmène dans un voyage à travers des scénarios de déménagement totalement inhabituels.

Rassemblez vos amis et devenez un expert en déménagement avec Moving Out !

