Moving Out 2 fait ses cartons et arrive sur Nintendo Switch le 15 août 2023

Prochain titre de Team17 Digital, SMG Studio et DevM Games, Moving Out 2 était annoncé pour une sortie cet été sur Nintendo Switch et supports concurrents. Aujourd'hui, nous avons confirmation que le titre sera officiellement disponible à partir du 15 août prochain en versions physique et dématérialisée.

Caractéristiques principales de Moving Out 2

Voyagez dans le multivers et surmontez de nouveaux niveaux et énigmes qui mettent les F.A.R.T. face à leur plus grand défi de déménagement à ce jour. Coopération continue : Les joueurs peuvent affronter Moving Out 2 en solo ou avec des amis (ou des ennemis) dans le cadre d'une coopération en ligne sur canapé ou en mode cross-play.

Les joueurs peuvent affronter Moving Out 2 en solo ou avec des amis (ou des ennemis) dans le cadre d'une coopération en ligne sur canapé ou en mode cross-play. Mode assistance : Les déménageurs de tous niveaux sont les bienvenus dans Packmore ; avec le mode assistance, les possibilités (et le plaisir) sont infinies et inclusives !

Les déménageurs de tous niveaux sont les bienvenus dans Packmore ; avec le mode assistance, les possibilités (et le plaisir) sont infinies et inclusives ! Des personnages loufoques : Avec ses nouveaux déménageurs, Moving Out 2 présente de tout nouveaux personnages qui enchanteront et horrifieront à la fois.