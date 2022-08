Moving Out 2 - Les déménagements reprendront de plus belle courant 2023 sur Nintendo Switch

Après avoir été positivement reçue par la critique et les joueurs courant 2020, la licence Moving Out vient d'annoncer son retour courant 2023 avec un tout nouvel opus sobrement intitulé Moving Out 2. Proposant un tout nouveau mode coopératif en ligne ainsi que de nouvelles caractéristiques, nous vous laissons découvrir le premier trailer du titre ci-dessous.

Team17 a annoncé aujourd'hui Moving Out 2, la suite du jeu de déménagement et de coopération sur canapé primé en 2020 par SMG Studio et DevM Games. Lancé en 2023 sur PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC, Moving Out 2 ramènera les joueurs dans le monde effréné des techniciens en déménagement de Smooth Moves (F.A.R.Ts), qui doivent emballer des meubles, de la technologie et tout ce qu'il faut, y compris l'évier de cuisine, dans des endroits de plus en plus bizarres, avec des défis de plus en plus mortels.

Moving Out 2 verra l'introduction d'un mode en ligne coopératif et multijoueur dans la série, permettant aux F.A.R.Ts du monde entier de faire équipe et de déplacer de manière créative des meubles du point A au point B et au-delà ! Annoncé lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom, Moving Out 2 mettra à nouveau en scène des personnages bizarres à déverrouiller qui traverseront différentes dimensions à la recherche de déménagements transparents et (parfois) sans casse, à travers plus de 50 nouveaux niveaux et défis.

Caractéristiques principales de Moving Out 2