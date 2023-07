Moving Out 2 - La version physique sera disponible le 15 août avec le pack F.A.R.Tastic 4

Les déménagements vont reprendre de plus belle dans quelques semaines avec la sortie de Moving Out 2 sur Nintendo Switch. Attendu le 15 août 2023 en version physique et dématérialisée, le distributeur Just For Games vient de confirmer que toutes les versions boîte incluront en bonus le pack DLC F.A.R.Tastic 4.

Avec le pack F.A.R.Tastic 4, Smooth Moves accueille pas moins de 4 nouveaux déménageurs qui ont la patate. Faites donc travailler ces muscles saillants avec Chum, Bastian, Hootacris et Cera Topps au beau milieu du tout nouveau Packmore et au-delà.