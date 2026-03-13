Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est disponible sur Nintendo Switch 2

Les amateurs de RPG peuvent officiellement repartir à l'aventure depuis ce vendredi 13 mars avec la sortie de Monster Hunter Stories 3™: Twisted Reflection sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Les joueurs peuvent désormais se plonger aux commandes d’un Rider de Monstres, dans le nouveau volet de la célèbre série de jeux de rôle, qui met en scène l'univers haut en couleur de Monster Hunter. Nous vous laissons profiter de la bande-annonce de lancement du jeu ci-dessous, et si vous ne l'avez pas encore lu, notre test dédié est disponible dans nos colonnes.

L’histoire de deux royaumes aux destins croisés

Deux siècles après la Guerre de la Faille, les royaumes d'Azuria et de Vermeil sont divisés. Deux Rathalos jumeaux éclosent de manière inattendue d'un seul œuf, déclenchant une histoire de terres interdites et de destins tourmentés. Une mystérieuse invasion cristalline émerge, menaçant les écosystèmes et les habitats à travers le pays et provoquant des conflits entre les monstres. Au cours de leur périple, les joueurs rencontreront des compagnons tels que le vice-capitaine Gaul, l'expert en monstres Ogden, la cofondatrice de la brigade des Rangers Kora, le meilleur ami et confident du héros Simon, Théa, la toute nouvelle recrue des Rangers, et Eleanor, princesse de Vermeil. En tant que héros ou héroïne, les joueurs incarnent le prince ou la princesse d'Azuria, capitaine de l’équipe de Rangers ayant pour mission de protéger les œufs en danger, de restaurer les écosystèmes et d'affronter de puissants monstres. Les joueurs peuvent également personnaliser l'apparence de leur avatar afin de se glisser pleinement dans la peau de leur personnage.

Stratégies et mécaniques de jeu

Dans Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, les joueurs s'engagent dans des combats au tour par tour basés sur un système de pierre-papier-ciseaux, où les types d'attaques tels que la puissance, la vitesse et la technique se contrebalancent pour obtenir un avantage tactique. Le nouveau système, la Ruée Synchronisée, permet à tout le groupe d'unir ses forces pour lancer une attaque massive et coordonnée.

De plus, la Restauration d’habitats permet aux joueurs de relâcher des monstres dans la nature afin de protéger les espèces menacées et d'influencer le classement écologique d'une zone, qui affecte la disponibilité des œufs, les caractéristiques des monstres et leurs attributs élémentaires. Il existe des monstres rares qui peuvent être élevés à partir d'œufs obtenus dans l'écosystème vivant façonné par les actions des joueurs.

Les joueurs peuvent également explorer le vaste monde de Monster Hunter Stories 3 en utilisant des actions de monte, notamment en grimpant, en planant et en volant sur le dos des Monsties pour atteindre de nouveaux endroits, découvrir des objets cachés et traverser librement un vaste terrain en trois dimensions.

Les joueurs peuvent accéder gratuitement dès le premier jour au contenu téléchargeable comprenant l'accessoire « Diadème en or » et l'armure spéciale de Simon « Ami des Wyvernes du vent ». Du contenu cosmétique téléchargeable supplémentaire est aussi disponible. Le DLC « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy » est quant à lui, prévu à l'automne 2026.