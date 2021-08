Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin détaille sa mise à jour gratuite 1.2.0 en vidéo

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin continue son petit bonhomme de chemin après avoir dépassé le million de ventes et vient aujourd'hui nous donner plus d'informations sur sa nouvelle mise à jour 1.2.0 en détails. Pour l'occasion, fidèle à ses habitudes, Capcom a tenu à faire les choses bien en montant une bande-annonce spéciale pour cette mise à jour de contenu gratuite.

Cette mise à jour viendra rajouter pas moins de 3 monstres au jeu et 3 quêtes coopératives, elle est attendue pour le 5 août prochain . De plus, celle-ci se paie le luxe de corriger quelques bugs du jeu et d'ajouter de nouveaux objectifs secondaires, nous vous laissons avec son patch note ci-dessous pour que vous puissiez lire l'intégralité des changements de cette mise à jour 1.2.0.